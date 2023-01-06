神基投控(3005)自結去年12月合併營收為新台幣25.51億元，年增1%。累計全年合併營收為新台幣324.76億元，連續第2年營收突破300億元，較前一年同期的300.84億元增加8%。
神基投控旗下神基科技在遭松下控告專利侵權，去年6月初判決結果出爐，神基需支付賠償金1700萬美元、約新台幣5億元。神基投控董事長黃明漢快刀斬亂麻，在去年底公告，子公司神基科技及 Getac, Inc. 與日商松下(Panasonic Holdings Corporation)就美國專利權訴訟達成和解，和解金對公司及子公司不會有額外財務業務影響。神基科技與松下已就訴訟案達成和解，並簽署具保密條款之和解協議書，雙方將履行協議書相關約定，並將依約定向美國法院請求撤回進行中之所有相關訴訟程序。
神基科技及Getac, Inc.已於第二季財報預先提列全額賠償金額及相關訴訟費用，和解金對公司及子公司不會有額外財務業務影響。
神基投控去年營收年增8%符合公司和市場預期。
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