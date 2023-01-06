台中市大里東南路161巷1住宅6日凌晨傳出火警，造成一家3代5人死亡，僅住在1樓的66歲陳姓屋主及大兒子、女婿外出工作逃過死劫；其中命喪火窟的11歲曹姓孫子就讀大里區草湖國小，校方表示，曹童個性開朗、人緣相當不錯，師長和同學得知消息都很不捨，已針對班上同學加強輔導。

台中市大里區東南路1住宅6日凌晨3時傳出火警，當時陳姓屋主1家3代6人在家，起火後66歲陳姓屋主因住在1樓幸運逃生，包含62歲屋主妻子、38歲長女、32歲次子、11歲曹姓長孫及7個月大曾姓外孫皆傷重送醫不治，陳姓屋主的大兒子則因前日晚間出門送貨、女婿出差國外而逃過死劫。

據了解，曹童的是陳家大兒子的孩子，從母姓，由於父母離異，由阿嬤一手帶大，曹童平時與叔叔（陳家二兒子）同住一間房間，與叔叔感情很好，叔叔去年11月才剛幫他慶生，未料竟在農曆年前團圓夢碎。

曹童目前就讀大里區草湖國小5年級，校方表示，曹童個性開朗、善良，與班上同學相處融洽，成績中等，喜歡運動，也踴躍參加校內各項運動競賽。聽聞曹童噩耗，校方已對曹童就讀的班級及朋友進行關懷輔導，後續將前往家中關懷、致贈慰問金。

曹童父親表示，發生這樣的意外他也很難過，也已通知男童母親，母親正從屏東趕來；鄰居則表示，曹童平時相當乖巧，未料發生憾事。