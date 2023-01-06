據統計，大學應屆畢業生初次尋職時易遭遇困難主要為「經歷不足」、「技能不足」等問題，與此同時，國內多個行業也需才孔亟，因此勞動部推動「大學生預聘計畫」，媒合企業與在學生，企業也應指派職場導師、360小時訓練時數，勞動部就補助企業最高7.2萬元費用，並應至少提供基本工資，而學生畢業後留任同一企業30天後也能有1萬元的獎勵金。

據勞動部統計指出，近年台灣每年約有22萬名大學應屆畢業青年，有超過半數青年是在畢業後才開始找工作，而且在初次尋職時容易遭遇困難，此外，在行業選擇方面，青年較其他國人更傾向投入零售、餐飲等服務業（占68.84％），與此同時，重點產業卻已有人才缺口。

因此，希望透過預聘制度引導學生至「5＋N」產業，畢業前1年的大專青年，符合國家重點產業且員工規模50人以上的企業，提供中階以上技術職缺，經向勞動部申請核定訓練計畫後，企業即可預聘大專青年，但企業辦理工作崗位訓練的總時數須為360小時以上，且需指派資深員工擔任職場導師，協助大專青年做中學，並安排部門輪調，以學習產業關鍵技術，訓練期間最長為12個月。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，計畫首年透過就業安定基金編列1.7億元、擬提供2000名學生受訓經費，讓青年可以習得關鍵技術，而且學生畢業後留任同一公司30天後，還有獎勵金1萬元。

勞動部次長陳明仁說，今年為「預聘元年」，鼓勵企業響應預聘制度，號召大專校院、企業及工商團體共同投資大專青年，此外，勞動部也邀請教育部及經濟部跨部會合作，由產官學界共同合作。

中華醫事科技大學學生黃婉婷則說，曾參與過校外實習，學習到很多，因此如果有機會，未來也希望透過預聘制度學習更多職場經驗，成為即戰力；矽格資深處長林汶說，長期參與勞動部計劃，且留任率也頗佳，讓企業辦訓更省力、省錢，希望透過就業促進方案，讓青年畢業後即可就業。