温貞菱坦言看完劇本蠻常處在悲傷的氛圍裡面。（公視提供）

林予晞的外遇對象瑞瑪席丹是她意料之外的演員。（公視提供）

林予晞和温貞菱主演《你的婚姻不是你的婚姻》最後一個單元〈沙之書〉，2人共組家庭，今釋出最新前導預告，引來不少網友留言表示「「要香死大家了！」故事設定是主角結婚約6到7年，然後有一個五歲的小孩，讓温貞菱直呼：「如何這麼短的篇幅中，詮釋兩人從相戀、結婚、生子，經歷12年的情感堆疊最為困難。」

劇中温貞菱還要面臨老婆林予晞的外遇，編劇馬千代表示：「我們以前可能會認為，是感情不好的婚姻比較會發生外遇，但是現在這幾年會看到很多案例是外遇的發生，跟感情好不好不一定相關。有時候，它就是發生了。」温貞菱坦言：「我其實剛看完劇本的時候，蠻常處在一個有點悲傷的氛圍裡面，因為覺得好像將要經歷一場會讓自己蠻心碎的旅程。」

林予晞和温貞菱從好友昇華為妻妻，導演徐麗雯讚嘆兩人的美是從靈魂溢出的，導戲時也不禁看著螢幕自言自語「也太美！」温貞菱表示：「一直想和林予晞合作，沒想到第一次就是演老婆。」林予晞透露，六年前受訪時曾被問到是否想挑戰同志題材？當時的回答是：「除非對手演員是温貞菱，我才會挑戰，因為我們默契絕佳，可以做出很棒的表演。」如今真的在《沙之書》實現了！

至於外遇的對象瑞瑪·席丹是林予晞完全沒想過的演員，兩人在劇中更上演大尺度的情慾戲，林予晞坦言一開始真的很緊張，拍攝過程中發現兩人用英文講話溝通非常自在，像是一拍即合、一見如故的感覺，甚至討論很多深入的表演哲學。

瑞瑪·席丹期待《沙之書》這部戲可以讓大家看到很多不同角度的人，就算是犯錯的人，他們也有自己的掙扎和原因。導演徐麗雯說：「我覺得這次的三個角色都非常吸引我，期待觀眾產生很多自我投射，我們同時都會是她們三個人的任何一個，只是因地制宜地出現。」

《你的婚姻不是你的婚姻》每週六晚間9點於公共電視播出。