得益於再生能源發電的增加和法國更多電力需求，讓德國即使處於能源危機當中，在2022年持續對鄰國輸出更多的電力，高於進口，並且擴大了順差。

瑞士和奧地利為主要的出口對象。比較明顯的轉變是德國對法國增加出口，主因為法國努力解決核能廠的技術問題，讓反應爐的產量減少。

數據顯示，在自身產出供應短缺之下，德國的鄰國仍然依賴於德國過剩的電力。

根據公用事業協會BDEW的資料，德國在2022年的電力出口順差為27.5兆瓦時(TWh)，高於2021年的20.8 TWh。

德國在2022年總共進口了51 TWh的電力，年減了2.6%；另外則出口了78.6 TWh，為年增7.3%。

由於法國核能反應爐出現技術性問題，讓德國首次輸出較多電力給法國。

法國在2022年的電力產出減少了15.1%，總產量比全國用電量短少了1%。

由於維修的延遲和壓力腐蝕等技術問題，導致停電，讓法國的能源危機來自於自身國內的問題。

德國在2022年的再生能源發電成長8.5%，來到233.9 TWh。受惠於較高的風速，陸上風電的產出增加12.4%，離岸風電為增加2.9%。此外，由於日照較以往更多，太陽能的產出也增加18.7%，為46.6 TWh。