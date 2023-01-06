台南市北區和緯路3段5日晚間9時許傳出有人開槍，竟動警方到場，才知道劉姓男子因3年前借20萬買車欠下債務，遲遲未還，當晚遭曾姓債主等4人當街教訓，他持菜刀欲反擊，反遭曾男以BB槍、鎮暴槍連續開10槍後逃逸，警方事後追回4人並發現大麻毒品，依照毒品、妨害自由與傷害罪移送台南地檢署偵辦。

25歲劉男向友人借20萬買車，一欠3年遲未還債，他5日晚間外出吃宵夜被債主得知，38歲曾男夥同35歲邱男、39歲蔡男與36歲陳男前往要錢。劉男卻兩手一攤擺明沒錢，頭部隨即遭槍托重擊，嘴巴還被揍了一拳，他盛怒拿起小吃店的菜刀要反擊，曾男隨即拿出瓦斯BB槍開槍，並再拿出鎮暴槍射擊。

一場債務糾紛變成菜刀與瓦斯槍當街對決，路人見有人當街開槍，驚嚇報警。警方到場時，曾嫌等4人已逃逸無蹤，劉男渾身是傷坐在椅子上休息。

曾嫌做案的鎮暴槍有鋼瓶，威力頗大，劉男遭射擊後渾身瘀傷。（讀者提供／程炳璋台傳真）

警方隨即調閱監視器畫面追查，4小時後在西門路與立賢路口逮獲曾嫌與邱男座車，車內起獲大麻毒品與作案用的瓦斯槍與鎮暴槍各1把，再循線找到同夥的蔡男與陳男，4人各依照毒品、妨害自由、傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。