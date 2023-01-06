公路總局第一區養護工程處及台北市區監理所6日說明了今年春節期間的交通疏運措施，除推出一系列的國道客運優惠外，也將提供包括台灣好行的優惠方案。春節期間則是針對水金九及台北基隆間的公車路線，依人潮進行調派班次。另外，一工處也表示，將針對北海岸的基隆基金一路及新北市福隆一帶視車流量，進行包括調撥車道在內的疏導措施。

台北市區監理所表示，為鼓勵民眾春節期間多加使用國道客運，公路總局自1月19日至1月29日推出全台87條中長途國道客運票價優惠，以及搭乘高鐵、台鐵、國道客運轉乘在地客運優惠。另外，全台48條台灣好行路線電子票證也有半價優惠。而針對春節期間東部的地區優惠，除搭乘東部國道客運路線，消費者可享租車優惠外，持合法旅宿業住宿證明或台灣好行套票，還可享國道客運的優惠。

基隆地區方面，為因應春節返鄉人潮，台北基隆間16條國道客運，每日將發車1000餘班次，國光客運也表示將會視人潮機動加開班次。另外，預估春節期間觀光景點如水金九地區，也將會有許多出遊人潮。

台北開往金瓜石的國道客運1062路線，在春節期間每日行駛74班次，尖峰時刻約24分鐘一班，並將機動加班。另外瑞芳到九份上山道路，也將實施交管，限制小客車通行。另外，基隆客運也將加派班車在水湳洞停車場及9號停車場待命，機動接駁。

一工處也表示，春節期間將針對基隆市基金二路、萬里、金山段進行交通疏導措施，若超過1000 PCU，將啟動調撥車道措施，以疏解交通量。另外，也針對新北市福隆地區的交通號誌做時差控制。