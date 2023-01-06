去年一名妻子把丈夫收藏的哥吉拉公仔送人，最後鬧得離婚引發各界討論，沒想到事件持續發酵，該名女網友說丈夫在該事件後更加肆無忌憚地買公仔，買到每個月1萬元生活費都不夠，還要向她借錢，甚至訂做整牆展示櫃放置上百隻七龍珠公仔，她為此崩潰「買下去連房子頭期款都存不到了」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，自從哥吉拉事件後，她的丈夫買知名動漫的公仔更加肆無忌憚，以前一兩個月買一組，現在買到每個月1萬完生活費都不夠用，還要向她借，但永不可能還錢，她念丈夫幾句，對方就會嗆她工作壓力很大，保留點興趣有錯嗎？還說她的包養品也很貴。

該女網友說她一年買保養品3次，但丈夫是每個月都買公仔，丈夫還用家中共用金訂做整牆展示櫃，她無奈表示可體諒丈夫靠買東西紓壓，但不能買到沒有生活費，已不能讓他人嫌棄，說「哥吉拉只有一隻但他的悟空都快破百隻了，常常說會增值以後退休金有著落，我看再買下去連房子頭期款都存不到了」。

其他網友留言提供意見，「這件事非常容易解決，明天約他去看預售屋，訂+簽+開動軋要80萬，他就會衡量口袋到底要多深才夠買房」、「同意去看房子給他壓力，再跟他說再花下去不用說房子，連你們婚姻都快保不住」、「預售屋口袋有50萬就可以準備去看了，我目測你們省下牆壁公仔的錢，大概半年內可以下訂」。