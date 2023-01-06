因應國際趨勢及投資人的關注，玉山金(2884)首度發布氣候暨自然環境報告書，除了依據氣候相關財務揭露(TCFD)外，更率先參考自然相關財務揭露(TNFD)進行報告書編制。將評估範圍從氣候變遷擴大至更廣泛的自然環境及生物多樣性，透過公開透明的揭露，並以負責任的態度逐步完善管理機制，引導資金投入對於氣候、生態保育及自然環境有益的發展。

玉山金控永續長陳美滿總經理表示，玉山重視承諾，我們一定會將承諾轉為具體行動，實踐「Together for Implementation！」。透過企業自主展開行動，並由政府、產業、金融機構及民間組織的共同合作，大家在各自的領域上發揮影響力，一定能匯聚成改變世界的正面力量，共同努力達成2030年「阻止生物多樣性流失」、2050年升溫控制等重要氣候暨自然環境目標，為自然和諧共生的美好家園盡一份心力。

世界經濟論壇（WEF）「2022年全球風險報告」將生物多樣性喪失、氣候行動失敗以及極端天氣列為全球前三大風險。氣候變遷與生物多樣性關聯性極高，面臨的挑戰也息息相關，氣候變遷加劇將影響生態，自然環境惡化也會對氣候變遷產生負面影響，需以更為全面的視野來看待其中的風險及機會。玉山氣候暨自然環境報告書以氣候及自然環境作為整體架構，有系統地評估玉山營運對於自然環境的依賴及影響，並衡量自然環境高風險的資產及營運據點，一方面持續提升對氣候的因應，另一方面也建立對自然環境的各項基礎。

玉山長期關注氣候暨自然環境議題，從自身做起並持續接軌國際最高標準，透過盤查、訂定目標、導入內部碳定價及燃煤逐步撤資等管理機制，有系統地展開淨零轉型。玉山提供各類型綠色金融產品和服務，如零碳信用卡、綠建築房貸、綠色授信與永續債券等，並透過倡議行動及諮詢服務進行議合，並接受主管機關邀請加入先行者聯盟及金融業淨零工作群，協助台灣金融業淨零轉型，不單純只作資金的提供者，更致力於成為低碳金融的賦能者。

在自然環境上，玉山禁止承作有害瀕危野生動植物、非法砍伐林木之企業，同時透過永續授信方式，鼓勵企業投入水資源管理、循環經濟、林地復育等環境友善項目。連續4年支持林務局造林工作，累計種下超過4萬株造林木，2022年更與臺灣大學合作「十年樹木百年樹人-ESG百年計劃」，包含兩項子計劃，「十萬柏木護玉山」。預計10年內種植10萬棵臺灣特有原生柏木，面積廣達50公頃，可兼具固碳及水土保持效益。「信義鄉小米復育」則協助復育國內已不復見的28種原生小米品系，也協助復興布農族小米產業及傳承部落文化，並已成功復育收成。