2023年到來，每個人運勢都出現變化，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，牡羊座、獅子座、射手座火象星座的整體運勢包括，事業運、金錢運、愛情運、健康運、開運重點、幸運數字和顏色，其中牡羊座的金錢運超級旺，投資將會有豐富的收穫，另外健康運則需注意成癮問題，以免發生嚴重疾病。

▍牡羊座：人生精彩的一年

事業運：出外遇貴人

金錢運：投資有豐富收穫

愛情運：勿分隔兩地

健康運：注意成癮問題

開運重點：抗老緊緻

幸運數字：3

幸運顏色：藍色、白色

▍獅子座：機會命運各半的福運年

事業運：享受榮耀與責任

金錢運：升官加薪有正財

愛情運：考驗正要開始

健康運：留意消化道系統

開運重點：豐潤額頭

幸運數字：5

幸運顏色：白色、金色

▍射手座：幸福源自無限創意

事業運：沉穩不急功近利

金錢運：最佳置產年

愛情運：戀愛和懷孕年

健康運：易牙痛、失眠

開運重點：牙齒美白

幸運數字：7

幸運顏色：橘色、黃銅色

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