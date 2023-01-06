2023年到來，每個人運勢都出現變化，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，牡羊座、獅子座、射手座火象星座的整體運勢包括，事業運、金錢運、愛情運、健康運、開運重點、幸運數字和顏色，其中牡羊座的金錢運超級旺，投資將會有豐富的收穫，另外健康運則需注意成癮問題，以免發生嚴重疾病。
▍牡羊座：人生精彩的一年
事業運：出外遇貴人
金錢運：投資有豐富收穫
愛情運：勿分隔兩地
健康運：注意成癮問題
開運重點：抗老緊緻
幸運數字：3
幸運顏色：藍色、白色
▍獅子座：機會命運各半的福運年
事業運：享受榮耀與責任
金錢運：升官加薪有正財
愛情運：考驗正要開始
健康運：留意消化道系統
開運重點：豐潤額頭
幸運數字：5
幸運顏色：白色、金色
▍射手座：幸福源自無限創意
事業運：沉穩不急功近利
金錢運：最佳置產年
愛情運：戀愛和懷孕年
健康運：易牙痛、失眠
開運重點：牙齒美白
幸運數字：7
幸運顏色：橘色、黃銅色
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