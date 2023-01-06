苗栗市長邱鎮軍6日上午捐出選票補助款120萬元給15個社福團體。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍6日上午捐出選票補助款120萬元給15個社福團體。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍6日上午捐出選票補助款120萬元給15個社福團體。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍6日上午捐出選票補助款120萬元給15個社福團體。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍在本屆市長選舉中，以同額競選得票3萬8千多票當選，邱鎮軍在選前就曾宣誓要將這次競選的選票補助款，全數捐贈給社福團體，最後選票補助款約有116萬餘元，邱鎮軍再自掏腰包補足至120萬元，6日上午公開捐贈給縣內15個社福慈善團體，兌現個人選前承諾。

苗栗市長邱鎮軍捐選票補助款120萬元 送暖15個社福團體

苗栗市長邱鎮軍過去4年施政受到多數市民肯定，去年競選連任雖曾一度有人嘗試挑戰，但在最後一刻，對手決定放棄，讓邱鎮軍以同額競選方式競選連任。當時，邱鎮軍與友人餐敘席間，心生靈感，如果同額競選成功連任，將要捐出全部選票補助款，希望能鼓勵鄉親們踴躍出席投票，來造福社福團體。

去年11月26日鄉鎮市長選舉開票結果，邱鎮軍以38，791票順利連任，為了兌現選前所做承諾，安排於6日上午，在苗栗市公所1樓大廳舉行捐贈儀式，藉由選民支持的一票，化成大愛一起做公益。

邱鎮軍表示，這次市長選舉同額參選，獲得38791票，本著取之社會、用之社會的從政初心，將選舉補助款補足整數120萬元，分別捐贈苗栗縣肢體傷殘自強協會、苗栗縣智障福利協進會、苗栗縣聲暉協進會、苗栗縣視覺障礙者福利協進會、苗栗縣聽障協會、苗栗縣迦南身心障礙福利促進會、苗栗縣展夢圓關懷協會、苗栗縣特殊教育關懷協會、苗栗縣歡喜身心障礙者關懷協會、苗栗縣希望之春溫馨關懷協會、犯罪被害人保護協會台灣苗栗分會、創世社會福利基金會、廣福居康復之家、苗栗縣社會福利促進協會以及聖方濟少女之家共15個弱勢團體及安置機構。

邱鎮軍並再次感謝鄉親的愛護，當選連任就是責任的接續，將繼續打拼市政建設，讓苗栗市繼續向前。受贈單位也表示因疫情關係募款不易，正需要社會大眾愛心挹注，感謝邱市長的寒冬送暖，讓我們備感溫馨。