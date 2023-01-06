男子賴偉銘18年前不滿一名15歲的少女向妻子告狀他外遇，竟夥同20多名男女到校門口堵人，再把少女載到熱鬧的玉竹商圈，當街撕破她的衣服和內衣褲還暴打凌辱，甚至企圖用斷掉的拖把性侵少女。高雄地院依妨害性自主罪判賴男5年，可上訴。

2005年2月，賴男懷疑少女向太太告狀，找來20多名少男少女，打電話給少女、謊稱要開車去學校接她放學，一行人接到少女後，直接驅車到新興區玉竹一街的某泡沫紅茶店。

少女一下車，就被賴男等人拿交通錐、安全帽、水管及拖把等物狂砸毆打，根本招架不住。賴男不顧當時玉竹商圈的人潮，當街就把少女的衣服、長褲扯掉，更撕破少女的內衣褲，讓當街全裸，再命令同夥拿冰塊、雞蛋往少女身上丟擲。

過程中，賴男一度拿起地上毆打少女斷裂的拖把柄，想要掰開少女的雙腿、強行插入她的下體，一旁有民眾看事情鬧大，突然大喊一聲「警察來了！」，賴男等人才鳥獸散。所幸，少女送醫後無生命危險。

賴男當年犯案後隨即潛逃到大陸，在大陸因販毒被逮服刑，2021年刑滿被驅逐回台落網。被害少女2020年2月也離開台灣到大陸生活，法官2度傳喚她出庭未果，致電少女的母親尋求視訊作證的可能，少女的母親轉達少女的想法，表示「當年的事情在心底還是有很大陰影，不願意去回想。出庭作證擔心家人也有安危，就已當時做的筆錄內容為主即可」。

賴男當時率眾凌辱少女涉及傷害、剝奪他人行動自由、毀棄損壞等罪均已逾追訴權時效，被檢方不起訴。但賴男企圖用斷裂的拖把柄性侵少女的部分，賴男始終否認犯行，法官根據當年的證據資料，依妨害性自主罪判賴男5年，全案仍可上訴。

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