微醉全新口味「雪戀草莓」14日起於全台7-11限定上市，每罐49元。（三得利提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（日文品牌名稱：ほろよい）」以口味多樣及繽紛可愛的瓶身擄獲台灣消費者喜愛。恰逢寒冬是草莓的盛產季節，此次品牌推出全新限定口味「雪戀草莓」，由日本團隊研發，台灣限定上市，粉紅草莓與雪花紛飛交織而成的3％酒精，撲鼻而來的草莓香氣和入口後的酸甜氣泡，冬日戀愛浪漫滋味不言而喻！

「雪戀草莓」以粉嫩色調為瓶身基底，浪漫雪片搭配形似草莓的愛心圖樣點綴，營造浪漫雪景紛飛，引人沉浸於雪戀季節情懷中。啜飲入口伴隨濃郁草莓香，酸甜滋味隨著輕微酒香於口中綻放，14日起於全台7-11獨家限定販售，

同時，為迎接HOROYOI微醉十周年，微醉更宣布將於6日8日在信義區設立「HOROYOI微醉戀愛聖地」期間快閃店，現場除了有趣的結緣互動遊戲，也有好康體驗，只要向工作人員出示自己的身分證字號有數字「3」，現場即贈送1組「3罐」的雪戀草莓，每日限量「33組」，贈品數量有限，送完為止。

「HOROYOI微醉戀愛聖地」除了讓大家搶先體驗到新口味外，更提供微醉6種暢銷口味試飲。快閃店亦推出各種好康活動。第一好康，凡按讚微醉官方Instagram即可獲得「限量戀愛御守L夾」並抽取戀愛籤詩；第二好康，凡兩人手比愛心拍照上傳到微醉官方Facebook指定貼文留言處，即贈1組兩罐的微醉；第三好康，只要持有6日到8日購買限定6種口味任3罐之實體發票，即可現場兌換「微醉雪戀草莓限量小帆布袋」。飲酒過量有害健康。

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