桃園市楊梅警方昨破獲詐團囚禁案，據悉，詐團隱身在楊梅鬧區某大樓約2個月，期間被害人來來去去，帳戶無法使用後便會放人，雖正常供三餐，但若關押期間不聽話，嫌犯會以玩具槍托施暴。且這次獲救的被害人幾乎都有毒品相關前科，因缺錢才自願賣帳戶，豈料把自己也賣掉，而5名嫌犯早就有詐欺前科，非首次犯案。

據了解，5名嫌犯幾乎都有詐欺相關前科。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方表示，5日上午8時許接獲自行逃出的44歲張男通報，車站附近某大樓仍有其他民眾遭關押，立即動員警力破門搜捕，逮捕21至64歲間的5名男性嫌犯，並救出其他4名被害人，現場查扣銀行存簿、金融卡、手機等證物，全案依妨害自由與洗錢防制法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。檢方今早以2嫌1萬元交保、3人無保請回。

據了解，該棟舊大樓就在楊梅火車站附近，周邊都是密集住宅區與商家，詐騙集團隱身在此已有約2個月時間，期間被害人來來去去，待被害人帳戶遭列警示或無法使用後，就會放人離開。雖然嫌犯沒讓被害人餓肚子，三餐正常提供，但只要不聽話，嫌犯就會以玩具槍托施暴。

住家附近竟是詐團藏身地，淪為囚禁被害人的場所，也讓附近民眾相當傻眼，有在地人透露，該大樓內許多房間都已出租，沒有妥善管理系統，平時人員出入較混雜。

且據悉，這批獲救的被害人多有毒品相關前科，大部分都是自願賣帳戶，沒想到原以為輕鬆賺錢的途徑，卻反害自己遭到關押控制，而5名嫌犯更是早已有詐欺前科，並非首次犯案。