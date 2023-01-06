家樂福文教基金會執行長蘇小真（左）將教育培力費用捐贈給孩子的書屋，由孩子的書屋董事長陳彥翰（右）代表接受，並邀請台東縣長饒慶鈴（中）到場見證。（蔡旻妤攝）

家樂福透過「好釋＋1、好事＋1」活動，支持台東農業及教育。（蔡旻妤攝）

家樂福「好釋＋1、好事＋1」活動，會員購買1盒鳳梨蜜釋迦，家樂福便捐10元給台東孩子的書屋。（家樂福提供／蔡旻妤台東傳真）

力挺台東農民，家樂福全台分店自去年台東鳳梨釋迦產季時推出「好釋＋1」活動，凡會員購買1盒｢台東鳳梨蜜釋迦｣，家樂福即捐贈10元給台東孩子的書屋作為教育培力費用，家樂福文教基金會執行長蘇小真6日特別到台東捐出17萬5000元給孩子的書屋。

蘇小真將教育培力費用捐給孩子的書屋董事長陳彥翰，並邀請台東縣長饒慶鈴到場見證。蘇小真表示，從去年12月7日至27日，每賣出1盒鳳梨釋迦就捐出10元，表示這段期間家樂福賣出了1萬7500盒。

陳彥翰感謝家樂福從10年前就關注孩子的書屋，孩子在成長的過程中受到許多照顧，不僅用在教育，包含拳擊、弓箭的等延伸課程，讓書屋的孩子得到全方面的發展與照顧。

饒慶鈴表示，這是台東縣府第2年與全國最大通路商家樂福合作促銷台東鳳梨釋迦，感謝家樂福力挺，在全國量販超市提供產地直供的鮮美鳳梨釋迦，今年更推出「好釋＋1 家樂福接力挺釋迦、好事＋1 支持台東孩子的書屋」活動，不僅讓大家接力挺釋迦，也幫助台東孩子的教育，讓愛的力量正面循環。

蘇小真說明，透過鳳梨釋迦「好釋＋1、好事＋1」讓全台民眾在消費過程中支持台東農業經濟和慈善關懷，也讓大家都能進一步了解台東孩子的書屋，一舉數得。未來家樂福門市也會成立台東農產品的專區，販售台東當季有產銷履歷的農產品。

饒慶鈴說，除了與家樂福等大型賣場及連鎖超商合作、上個月前往新北耶誕城銷售，更率領縣府團隊前往新加坡洽談農產通路合作，並以冷凍切片方式推廣鳳梨釋迦，希望能讓更多國家或地區品嚐到台灣優質的果物。