行政院長蘇貞昌去年底在臉書PO出影片，宣揚五大政績，不過影片手法和「抖音風」無異，引發熱議，民進黨北市議員王世堅今表示，蘇貞昌邀功、討功勞真的讓他嚇一跳，並酸蘇貞昌和中華民國首任大總統袁世凱有異曲同工之妙，「原來歷史會重演」，他更呼籲，蘇貞昌不要測試人民底線。

王世堅今表示，看到蘇貞昌的影片嚇一跳，「那個男人耍賴了」，過去學校都是教要為善不欲人知，蘇貞昌剛好相反，他恨不得全天下周知，所以拍影片、做梗圖，就是邀功、討功勞，這讓他想到，和歷史上袁世凱有異曲同工之妙，蘇貞昌宣傳五大政績，豬瘟、口罩、同婚、冷氣、電纜，袁世凱說六大功烈，經武、匡國、開化、靖難、定亂、交鄰。

「天啊，異曲同工，我看了真的是瞠目結舌、目瞪口呆」，王世堅酸說，原來歷史會重演，所以袁世凱最後說為了救國救民，所以要當皇帝，同樣的，蘇貞昌說自己為了穩定政情，所以要續任閣揆，幾乎是歷史重演。

至於蘇貞昌稱「挑擔者滿身汗臭」，王世堅則要提醒蘇貞昌，好好看看袁世凱的故事，不要測試人民忍耐的底線，不要自取其辱，所謂香味、臭味，講這個就沒必要，太Low了，換成台灣話就是「講出來就沒人情了」，大家很清楚蘇貞昌做的如何，自有定論。

另外，蘇貞昌宣布普發現金，被質疑是閣揆保衛戰，王世堅則認為，這要端看蘇貞昌的表現，如果快速發放、讓人民救急，蘇自己功成身退，那這就不是為了閣揆保衛戰、買個贖罪券，「我覺得蘇院長正在歷史關鍵的當頭，他現在做的決定，會影響後世，還有整個社會對他的定位跟看法，以蘇貞昌的聰明智慧，我認為他應該知道該怎麼做」。