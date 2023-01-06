開季一度高居西區第一的爵士，近期戰績慢慢校正回歸，目前正處於5連敗的狀態，6日客場面對同樣陷入5連敗低潮的火箭，本季狀態相當高檔的「芬蘭高砲塔」馬爾卡寧（Lauri Markkanen），本場轟下職業生涯新高的49分，幫助爵士以131比114力克火箭，馬爾卡寧也成為自傳奇球星卡爾馬龍（Karl Malone）後，隊史再度有人能單場拿下49分。卡爾馬龍曾在1990年對陣勇士轟下49分，生涯4度單場得分飆破50大關，很難想像過去能代表球隊門面的戴隆威廉斯（Deron Williams，爵士時期單場最高42分）、海沃德（Gordon Hayward，39）及米契爾（Donovan Mitchell，46）都未曾在爵士拿下超過50分。

爵士帶著8分領先進入中場休息，不過火箭卻在下半場急起直追，一度看見反超比分的希望，但爵士總能在關鍵時刻穩住陣腳，馬爾卡寧及克拉克生（Jordan Clarkson）在比賽最後時刻挺身而出，幫助爵士再度拉開差距，最終爵士便以17分之差帶走勝利，結束5連敗的同時也奉送火箭6連敗。

此戰馬爾卡寧手感火熱，以56%的投籃命中率狂砍職業生涯新高49分，打破過去所保持的38分紀錄，外加8籃板、2助攻及1火鍋，且13次罰球全數命中，根據《OptaSTATS》推特發文，自1977-78年加入失誤數據以來，馬爾卡寧是在沒有失誤、犯規及罰球未失手的情況下，獲得最高分數的球員。

Lauri Markkanen for the @utahjazz tonight:



49 points

0 turnovers

0 fouls

0 missed free throws



That's the most points any NBA player has scored in a game without turning the ball over, committing a foul or missing a free throw (since turnovers were first tracked in 1977-78). — OptaSTATS (@OptaSTATS) January 6, 2023

馬爾卡寧本賽季平均可貢獻24.5分、8.4籃板，投籃命中率53%、三分球命中率42.2%皆為頂級射手的數據，由於本屆明星賽在鹽湖城舉辦，馬爾卡寧代表地主出賽的呼聲相當高。談到創下職業生涯新高得分，馬爾卡寧將功勞歸給隊友及教練團，「隊友非常信任我，願意把球傳給我，也讓我充滿了自信，這很棒。」馬爾卡寧也提到，克拉克生不斷要他去拿下50分，不過卻遭火箭包夾而無法如願，不過馬爾卡寧表示自己並不在意，「比賽結束後看到隊友興奮地為我慶祝，這感覺跟得到50分一樣棒，就像是我為他們感到開心一樣。」