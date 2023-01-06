天氣寒冷，許多民眾會透過薑母鴨、羊肉爐或藥膳排骨等藥膳料理進補，但食藥署提醒，這些美食背後可能藏著中西藥交互作用的陷阱，民眾食用時要特別注意，以免越補越大洞。

食藥署在臉書粉專「藥博士 正藥說」表示，以藥膳排骨為例，一般是透過十全中藥材燉煮而成，使用的中藥包含當歸、熟地、川芎、芍藥、人參、白术、茯苓、甘草、黃耆、肉桂，其中不乏有容易與西藥產生交互作用的藥材。

例如，當歸及川芎的活性成分可能抑制凝血功能，並用抗凝血劑或抗血小板製劑時需留意出血風險；黃耆有刺激免疫作用，可能與免疫抑制劑產生拮抗作用，自體免疫疾病或移植患者應特別留意。

食藥署並提醒，偏油的食補料理及高鹽分的沾醬也可能成為三高、腎臟疾病患者的負擔，民眾要酌量食用與留意中西藥交互作用，才不會越補越大洞。

冬令進補注意事項多，中醫師黃胤誠曾在臉書專頁發文表示，若是冬天進補後發生噁心反胃、暈眩、脹氣，甚至拉肚子，顯示可能補過頭了。彰基胃腸肝膽科醫師范泉山也曾提醒，天肝硬化患者千萬別吃當歸鴨、羊肉爐或薑母鴨等補品，因有兩個危險之處，第一，高熱量或高蛋白容易引發肝昏迷；第二，行氣、行血的食物導致靜脈爆掉。