天氣寒冷，許多民眾會透過薑母鴨、羊肉爐或藥膳排骨等藥膳料理進補，但食藥署提醒，這些美食背後可能藏著中西藥交互作用的陷阱，民眾食用時要特別注意，以免越補越大洞。
食藥署在臉書粉專「藥博士 正藥說」表示，以藥膳排骨為例，一般是透過十全中藥材燉煮而成，使用的中藥包含當歸、熟地、川芎、芍藥、人參、白术、茯苓、甘草、黃耆、肉桂，其中不乏有容易與西藥產生交互作用的藥材。
例如，當歸及川芎的活性成分可能抑制凝血功能，並用抗凝血劑或抗血小板製劑時需留意出血風險；黃耆有刺激免疫作用，可能與免疫抑制劑產生拮抗作用，自體免疫疾病或移植患者應特別留意。
食藥署並提醒，偏油的食補料理及高鹽分的沾醬也可能成為三高、腎臟疾病患者的負擔，民眾要酌量食用與留意中西藥交互作用，才不會越補越大洞。
冬令進補注意事項多，中醫師黃胤誠曾在臉書專頁發文表示，若是冬天進補後發生噁心反胃、暈眩、脹氣，甚至拉肚子，顯示可能補過頭了。彰基胃腸肝膽科醫師范泉山也曾提醒，天肝硬化患者千萬別吃當歸鴨、羊肉爐或薑母鴨等補品，因有兩個危險之處，第一，高熱量或高蛋白容易引發肝昏迷；第二，行氣、行血的食物導致靜脈爆掉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。