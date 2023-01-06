最新公布的ADP 就業報告和上週初領失業金人數表現不俗，顯示美國勞動市場仍具韌性，因而增添了投資人對聯準會(Fed)持續升息的擔憂，市場聚焦(1/6)公布的非農新增就業數據，觀望氣氛濃厚，同時也在觀望半導體產業龍頭1/12法說。農曆春節期間，中國解封政策效果及疫情擴散情況可望逐漸明朗，在沒有新增系統性風險的情況下，股市可望築底完成並開始往多頭發展。

日盛上選基金研究團隊指出，股市先行於經濟景氣，而2000年迄今景氣修正時，即第1顆景氣藍燈出現至最後1顆藍燈期間，台股平均報酬率逾10%，若從第1顆景氣藍燈出現開始投資1年及2年，則平均報酬率更超越20%。反觀2022年11月正值第1顆景氣藍燈出現，配合電子去庫存周期，台股新一波行情可望正式展開。本周大盤走勢呈現緩步墊高格局，顯示技術面在力守季線後已逐漸化解之前波段下跌的壓力，目前大盤底部形成，OTC 走勢轉強，市場信心可望獲得提振。

日盛上選基金研究團隊表示，美股將從1月中旬開始進入企業密集公布去年第四季財報的超級財報週，留意獲利再次下修對台股相關族群影響。從產業面來看，建議避開庫存水位較高的消費性電子供應鏈；本周登場的CES展規模較去年擴大七成，其中，汽車主題展區是歷年來最大規模，市場關注最新自駕技術及全電動概念車發展，電動車概念股續航力道可望獲得挹注。