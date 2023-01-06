正當全球主要經濟體，包括歐美以及亞洲的韓國與日本等多國，不約而同都增加中國大陸旅客入境門檻時，東南亞卻對大陸招手，希望藉著幾乎沒有抗疫規定能吸引陸客前來遊玩。

中國大陸14億民眾正遭受新冠病毒無情摧殘，但從元月8日起，大陸預定大開國門。大馬第2大金融業者CIMB（聯昌國際銀行）認為，陸客不太會選擇入境有嚴格抗疫規範的國家，基本上不用檢疫的東南亞可望因此受惠。

若按現行狀況來看，除了馬來西亞與泰國，這兩國會對飛機所排放的汙水進行新冠病毒檢測外，東南亞全部11個國家不會對中國大陸觀光客有人身差別待遇。也就是當陸客去柬埔寨、印尼到新加坡等地時，都不需要在入境出示採陰相關證明。

大馬剛上任不久的新總理安華表示，不會對任何一個國家特別歧視。事實上，東南亞一直是陸客最喜愛觀光的地區之一。中國大陸規模最大的ITB China（ITB國際旅遊交易會）上個月表示，高達76%大陸旅行團，都將東南亞列入可以自由出國後的首選名單。

根據花旗統計，疫前的2019年，有1.55億陸人出境旅遊，共花費2546億美元，接近越南整個國家1年的經濟成長。花旗也預估，由大批陸客所帶進來的實質復甦，可望從2023年第2季開始顯現。

2019年期間，造訪越南1800萬外國遊客中，有600萬來自中國大陸。至於新加坡全部海外觀光客當中，5位中有1位是陸人，一共在當地花費9億新幣，約6.71億美元。

對泰國來說，2023年預計將可迎接500萬名陸客，約占2019年1099萬赴泰陸客總數的一半左右。馬來西亞也預估今年可迎來150萬至200萬陸客，最多可回復到疫前300萬的66%。

美國對來自中國大陸遊客升高新冠檢測等級，理由是大陸官方資訊不透明，以及擔心中國大陸本土病例大增，恐將會再出現另個新的變種病毒。不過，對東南亞各國來說，並沒有這方面的顧慮。

新加坡政府表示，自己已達到群體免疫的境界，約有4成當地民眾已染疫過。同時，83%打過新冠疫苗，醫療量能也有提升。香港大學也指出，各國每天都有好幾千個新冠確診病例，從世界各個不同角落滲透進入。

其它像印尼的峇厘島表示，會在本月幫觀光從業人員施打第2次加強劑。日前，跟大陸友好的柬埔寨也說，不會像其它國家一樣，歡迎陸客來遊玩，不會對陸客祭出任何限制政策。