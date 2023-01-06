2022年北台灣十大代銷總接案量達6,004.1億元，占北台灣總推案量約4成，海悅、甲山林、新聯陽依序為前三名，接案量合計達3,495億元，遠超過第4~10名的總接案量。住展雜誌企研室經理成采錡表示，國內代銷業者強者恆強，小型代銷已經越來越難闖進十大排行。

住展雜誌統計，2022年北台灣十大代銷依序為海悅、甲山林、新聯陽、新高創、新理想、創意家、信義、璞園、圓石灘、甲桂林。2022年十大代銷排行僅圓石灘為新進榜，其餘都是常勝軍。

2022年十大代銷之首依舊是海悅，連續14年蟬聯冠軍，旗下仍有數十個指標案進場銷售，成功守住冠軍寶座。亞軍甲山林年度總接案量達1194.5億元，較2021年增加695.2億元，順利重返千億俱樂部。新聯陽專注經營雙北市場，這次以996.3的接案量。

第9名為新進榜的圓石灘，去年接案以位在青埔特區的「皇普園首之道」總銷最高，全年接案量達281.3億元，為本屆黑馬。

去年不少代銷業者接案量大增，但觀察目前北台灣新建案市場情況，成采錡認為，今年各家代銷接案量較難維持漲勢。因為受打炒房修法等利空因素影響，建商多還在觀望，推案態度消極；一旦新推案數量大減，代銷業者競爭更加激烈，且因市場買氣持續處於低檔，已有建商改變定價策略，建案總銷也不易同過去出現一再調升的情況。