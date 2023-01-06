美國總統拜登今天表示，俄羅斯在烏克蘭歷經10個月戰事並折損數以千計士兵，促使俄國總統蒲亭宣布停火36小時。拜登暗酸蒲亭「正努力尋找喘息空間」。

路透社報導，克里姆林宮（Kremlin）表示，在俄羅斯東正教領袖、莫斯科牧首基里爾（Patriarch Kirill）呼籲耶誕節休戰之後，總統蒲亭已下令停火，時間從1月6日12時（格林威治時間9時）起至1月7日24時（格林威治時間21時）止。

烏克蘭當局拒絕在東正教耶誕節期間停火，強調在莫斯科當局從侵占的土地上撤軍之前絕不會停火。

當被問到對俄方宣布停火的看法時，拜登告訴白宮記者：「我不想對蒲亭發言做出任何回應；但怪異的是，他都能在12月25日耶誕節及新年炸醫院、炸幼兒園、炸教堂，現在卻要…。我的意思是，我認為他正在尋求喘息空間。」

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）批評美國政府非但沒有意願採取任何政治手段解決問題，甚至單方面替俄方停火貼上標籤，宣稱停火是在尋求喘息空間。

安托諾夫在俄國大使館臉書專頁發表評論表示：「所有一切都代表華盛頓當局準備和我們戰鬥到『只剩下最後一個烏克蘭人』，美國人根本不在乎烏克蘭人民的命運。」這番言論被視為在回應媒體提問。

蒲亭停火生效時間可及時讓俄國東正教徒1月7日慶祝耶誕節。2019年烏克蘭主要的東正教會脫離俄羅斯東正教獨立後，拒絕效忠俄羅斯牧首的立場。許多烏克蘭信徒改成在12月25日慶祝耶誕節，跟其他西方國家一樣。