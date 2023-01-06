資深男星盧海潮，踏入演藝圈50年演過不少知名電視劇，深受大批觀眾喜愛，不過稍早傳出逝世噩耗，享壽77歲，女星虎艷芬也發文證實：「盧海潮先生於今天早晨9點25分離開了我們」，讓演藝好友及粉絲們悲慟不已。

盧海潮縱橫演藝圈多年，演出《方謬神探》、《廣州人家》等作品打響知名度，更憑著《外來媳婦本地郎》「蘇伯」一角，將演藝事業攀向高峰，博得大批觀眾喜愛，生前更與黃俊英、楊達等相聲演員並稱「羊城笑星」，而他的妻子則是鼎鼎大名的粵劇導演陳小莎，不過稍早盧海潮卻傳出逝世噩耗，讓所有人難以置信。

虎艷芬發文證實盧海潮逝世噩耗。(圖/虎艷芬微博)

演員虎艷芬透過微博證實，盧海潮於早上9點25分離開人間，也道別生前熱愛的舞台、家人和觀眾，接著難過表示：「​找了好久才找到這兩張相片，以為一切都還來得及、有的是時間」，更忍不住感概：「​我們這個家庭成員都是我組建的，花打、媽打、叭喇打、仲有弟婦，組建了這個愛生事家庭。有歡笑、有打鬧、有親情……如今只剩女眷、只剩悲痛」。

虎艷芬透露盧海潮挺過喪妻等坎坷命運，卻難敵生命走到盡頭一事，不忘向他喊話：「一路走好，去到那個沒有病痛充滿喜樂的西方極樂世界吧！為您點幾盞明燈照亮您前行的路」，也希望他能與亡妻陳小莎在另一個世界相遇，由於元旦才傳出也曾演出《外來媳婦本地郎》的資深男星龔錦堂過世噩耗，讓面對好友相繼離世的她，難掩悲痛直呼：「快撐不住了」。