苗栗縣副縣長鄧桂菊5日表揚後龍鎮優秀農民。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣副縣長鄧桂菊5日表揚後龍鎮優秀農民。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮農會5日慶祝農民節，舉辦農民表彰大會，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場頒獎表揚優秀農民，感謝大家一年來的付出，並且協助推廣後龍的優質農產，期待在農政單位以及農友的用心下，提升並且精進栽種技術，維持優異的農產品質。

後龍鎮有豐富的物產，以稻米為大宗外，農會辦理水稻栽培、節水技術、病蟲害管理及安全用藥等相關課程輔導農友，在產銷班的努力下，推出有機米，生產安全、口感佳的優質米，廣受民眾喜愛，還有小番茄、花生、雜糧、蔬菜、毛豬、肉羊等。另外，後龍鎮農會除了在信用、供銷有績效外，推廣方面，邀請青農分享栽培、品牌經營等經驗，在友善環境政策上也非常用心，積極配合縣府加強有機、產履、無毒等農業推廣，成效卓著。

5日，後龍鎮農會慶祝今年度農民節，並在農會3樓舉行表揚大會，苗栗縣副縣長鄧桂菊、立委陳超明、議長李文斌、議員林寶珠、鄭秋風、後龍鎮長謝清輝、後龍鎮代會主席花麗卿、縣府農業處長陳樹義等苗栗農改場、農糧署苗栗辦事處、苗栗縣農會等單位也一同參加，頒發「龍農薪傳獎」獎狀嘉勉得獎人員。

2022年後龍鎮農業發展有功人員，包括農糧署糧食生產優秀人員1人、苗栗縣政府優秀農業推廣志工獎1人、後龍鎮公所農業推廣有功人員25人、後龍鎮農會選聘任幹部75人、服務年滿20年資深員工36人、信用業務69人、供銷部48人（白米28名、農業資材20名）、推廣部87人（育苗中心3名、良質米3名、有機米1班1名、雜糧5班11名、蔬菜4班10名、共同運銷2名、毛豬1班1名、肉羊1班3名、土雞1班3名、四健推廣4名、青年農民3名、大專業農5名、家政推廣及幹部33名、特產中心5名），合計342人。

副縣長鄧桂菊表示，後龍不只有西瓜、花生、地瓜，還有蔬菜、小番茄、豬肉，都是厲害農政單位、農友用心、辛苦生產出來的，而現在內行人都知道，要優秀的農產就要選擇來自苗栗的特產品，除了有農糧署、農改賞技術上面的支持，還有農友的付出與精進，才能生產出美味健康，品質穩定優異的各類農產。她也再次向各位得獎的績優人員與農民表示祝賀，新的一年縣府也將盡力協助農會和農友，共同營造優質的農業經營環境。