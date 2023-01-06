英特爾旗下自動駕駛技術公司 Mobileye Global Inc周四表示，到2030年，其先進駕駛輔助系統 （ADAS）產品營收將突破170億美元。

總部位於以色列耶路撒冷的Mobileye在2017年被英特爾收購，並在去年10月上市，是先進駕駛輔助系統市場的佼佼者。這套系統與全自動駕駛系統使用相同的零件，但價格卻低廉許多。

Mobileye表示將在2023年繼續測試自家的自動駕駛車技術。

Mobileye目前的主要客戶包括寶馬、日產、福斯等，該公司並表示，由於中國需求強勁，採用其最新版SuperVision先進駕駛輔助系統的汽車銷量可望在2026年達到120萬輛。到2028年，自家的自動化「移動即服務」（mobility-as-a-service）產品將額外帶來35億美元營收。

受美股整體走弱拖累，周四Mobileye股價下3.50%，收在30.04美元，但仍較IPO發行價21美元上漲約48%。

Mobileye在IPO的估值達到近250億美元，並籌得近10億美元資金，是去年唯一比較上的了檯面的科技業IPO。根據FactSet的數據，去年其他所有美國科技公司的IPO就連1億美元都籌不到。