晶圓代工廠世界(5347)董事長方略表示，目前各產品庫存調節速度不一，但較晚開始調節的產品近期亦轉趨穩定。由於適逢產業淡季，公司希望營運能於2023年首季落底、自第二季起復甦。不過，今年資本支出將較去年約200億元大幅減少。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，稼動率下滑時一定會有價格壓力，但過去3年來整體供應鏈的薪資、原物料等成本結構都增加甚多，大家仍希望努力留住過去2年漲價的價值，上半年雖有降價壓力，但不至於降回疫情前狀態。

對於各產品庫存調整狀況，方略指出各產品狀況不一，驅動IC因客戶較早展開調整，目前去化速度較快，電源管理晶片（PMIC）及二極體等調節時程較晚，近期亦轉趨穩定，視終端應用有所差異，PC及手機仍待去化、車用則維持穩定。

黃惠蘭則指出，目前電視等大尺寸面板需求已有回穩，主因電視最早進入庫存調整、且力道非常強。去年底中國大陸雙十一及歐美黑色星期五銷售均略優於預期，確實有感受到部分客戶需求恢復，面板售價亦出現止跌，但PC和筆電等庫存調節則預期還需要2、3季。

至於世界先進首季電源管理晶片客戶進行庫存調整，主要是應用於PC、筆電及手機。黃惠蘭表示，應用於消費性產品的電源管理晶片主要為平板及手機應用，後者今年需求預期不佳，目前需求較強的仍是車用，伺服器預期可持穩小增。

對於近期是否出現轉單效益，黃惠蘭表示，2年前就有客戶來洽詢，歐、美、亞洲都有，主要是電源管理晶片訂單。近期來洽詢的確實較多、也確實出現轉單狀況。由於產品轉單認證需要1年時間，預期要到第四季才會開始有所貢獻，明後2年效益逐步顯現。

資本支出方面，黃惠蘭表示去年約200億元，今年將較去年大減，主要用於晶圓五廠，產能預計首季起逐季開出，預計下半年提升至每月1.5萬片。而中國大陸減少對半導體補貼，方略則認為，補助力道大小非絕對性問題，技術、服務及有無競爭力才是關鍵。