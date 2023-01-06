看準兔年商機，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網即日起至1月31日祭出「吉兔帶福迎新春」活動，全館超過800款最吸睛的紅包春聯下殺5折起，預估帶動買氣年增超過6成。

2023春節即將來臨，momo購物網紅包春聯等節慶商品買氣爆棚，近一週買氣成長衝破5成，其中又以「兔年限定生肖款」最熱銷，「輕裝潢」風潮亦帶動年節掛飾商品買氣，如立體浮雕門貼、玻璃靜電貼及樂高擺飾，透過小物妝點自宅增添年味。

momo看準兔年商機，即日起至1月31日祭出「吉兔帶福迎新春」活動，全館超過800款最吸睛的紅包春聯下殺5折起，凡下單「滿額最高折200元」；1/9-1/13再享「滿額登記送財兔年開運錢母金幣」等豐富開運好禮，預估帶動買氣年增超過6成。

行政院長蘇貞昌宣布將在農曆年後普發現金每人6000元，可望為民間消費挹注動能，近期富邦媒股價因投信積極買超強勢走高，今天雖然因漲多賣壓出籠收低，但順利守住700元關卡。