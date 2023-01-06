宏達電(2498)去年12月受惠新款旗艦一體機VIVE XR Elite拉貨，營收月增加達33.7%，連帶上季營收季增也達12.5%，累計2022年全年營收為44.09億元、年減少16.07%。迎戰2023年，全球元宇宙規模持續茁壯，宏達電儘管現階段站穩高階旗艦市占，但隨著市場規模的擴大，競品的叫陣，都持續挑戰宏達電在VR領域的軟硬實力。

宏達電12月自結合併營業收入為5.2億元，月增加33.7%、年減少9.57%；去年第四季營收為12.15億元、季成長12.5%、年衰退12.6%；累計2022年全年營收為44.09億元、年減少16.07%。

隨著宏達電全新VIVE XR Elite正式亮相，加上先前董事長暨執行長王雪紅公開駁斥出售VR業務「是假的」，顯示宏達電對於元宇宙領域依舊是磨刀霍霍，持續在硬體、軟體上投入資源，推出新品，並壯大生態系內容，放眼未來10年，元宇宙產業當下依舊仍處初升階段，未來年複合商機成長驚人，宏達電緊抓高端旗艦市場，力拼成為全球元宇宙的指標廠商。

宏達電今日甫在全美最大國際消費性電子展CES，發表同時具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite，以最完整的沉浸式虛實互動體驗，讓使用者在遊戲、娛樂、健身、商務、和教育應用等領域，皆可透過現實與虛擬世界的整合，輕鬆進入元宇宙的世界。

宏達電VIVE XR Elite支援PC VR，搭配VIVE Streaming功能，即輕鬆體驗包含來自Netflix和Disney+等串流影音服務與Fortnite等遊戲內容，甚至還可以透過支援藍牙遊戲控制器，獲得完整遊戲體驗模式。此外，VIVE XR Elite採用模組化設計，使用者可將可拆卸電池移除後，加裝專用鏡架，即可輕鬆轉變為沉浸式眼鏡。