資深媒體人周玉蔻今罵民進黨立委高嘉瑜「不要臉、貝戈戈」，又轟民進黨北市議員王世堅是「人老愛作怪」，對此王世堅笑回「她更老不是嗎？」還酸說「不小心講出她的秘密」。

面對周玉蔻的針對性言論，王世堅先說，不評論周玉蔻的話，因為自己「智慧沒那麼高」，隨後再補槍「她更老不是嗎？我少她10歲吧，不小心講出她的秘密」。

至於高嘉瑜稱還稅於民是行政失靈，遭行政院駁斥，王世堅強調，現在應該省去繁文縟節，在年前發現金就對了，經濟許可的民眾不會領，甚至還會有富裕的人要捐更多的錢出來，激發整個社會的善良跟仁慈，這才是對的，再來天寒地凍要過年了，因為這2年的疫情確實很多民眾受到傷害，相信政府了然於胸，所以不必再有其他的考量，更不要說動不動講一大堆財政紀律的規定。

王世堅說，現在很多民眾已經到了火燒屁股的時候，過完寒假小孩要繳學費，這些都是馬上面臨到的困難，所以行政院當務之急不是拍影片、不是做哏圖，更不是修理高嘉瑜，就是面對問題，趕快解決，還有不要向人民討人情，台灣人常說「講出來就沒人情了」，政府做過什麼好的，人民會記在心裡面。

王世堅強調，中央普發6000元現金，像先前3倍券、5倍券一樣，他一定會捐出來，也認為不只是他，只要經濟上過得去的朋友，大概都會放棄領取，所以他覺得這次行政院不要再講什麼大道理了，什麼財政紀律、公共債務法一大堆，人民很有智慧，人民懂得分析，有很多民眾已經火燒屁股，希望中央能夠聽進去，不是一天到晚在講那些公共債務法、財政紀律，這些誰不曉得，說實在話，這些話就是四個字，陳腔濫調。