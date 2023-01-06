勞動部推動「大專青年預聘計畫」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

為了解決重點產業人才缺口及大專青年畢業後尋職困難的問題，勞動部推動「大專青年預聘計畫」，提供畢業前1年的大專青年工作崗位訓練，由勞動部補助企業每人最高7.2萬元的訓練費用，且畢業後青年留任原企業，還可領取留任獎勵金。高屏澎東轄區的學校及企業今日也出席活動表示支持，皆表示樂見預聘計畫推動，讓在校青年可提早適應職場並學專業技能。

經統計，台灣每年約有22萬名大學應屆畢業青年，青年初次尋職時所遭遇困難主要為「經歷不足」和「技能不足」等問題；另一方面，近年來受疫情、少子化、產業環境迅速變遷等因素影響，中階技術人才供不應求，令許多企業都深刻感受到人才荒的危機。

勞動部推動「大專青年預聘計畫」，適用對象為畢業前1年的大專青年，由勞動部結合產、官、學三方資源，鼓勵大專校院與企業合作，向勞動部勞動力發展署各地分署申請就業導向的就業學程，由符合國家重點產業且員工規模50人以上的企業，提供中階以上技術職缺，辦理360小時以上的工作崗位訓練，訓練期間指派資深員工擔任職場導師，以協助大專青年做中學，學習產業關鍵技術，訓練期間最長為12個月。

勞動部於今記者會上宣示今年為「預聘元年」，高屏澎東轄區的學校及企業也出席活動表示支持，包含國立高雄大學陳月端校長、正修科技大學黃柏文副校長及義联集團燁輝企業股份有限公司代表陳姝吟課長等，皆表示樂見預聘計畫推動，讓在校青年可提早適應職場並學專業技能。

勞動部高屏澎東分署分署長郭耿華也鼓勵轄區企業可多運用「大專青年預聘計畫」，透過勞動部資源與學校合作，從學校端及早儲備企業所需人才。

大專校院及企業即日起至今年3月17日前可向勞動部勞動力發展署各地分署申請辦理「大專青年預聘計畫」，高屏澎東轄區企業與學校可致電高屏澎東分署洽談合作辦訓，更多資訊也可至青年職訓資源網查詢。