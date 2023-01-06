2022年11月30日起，台灣微型電動二輪車掛牌上路，法規推行首月（2022年11月30日～12月31日）掛牌數開盤，中華汽車（2204）eMOVING旗下Bobe、Shine兩款微型電動二輪車，以2,735輛的領牌成績，一舉奪下冠軍，市占率達13.4％。

為慶祝首月掛牌稱冠，中華eMOVING推出感謝回饋，針對購買Shine或Bobe提供總價值超過6,000元優惠，積極搶攻微型電動二輪車領導品牌。

中華eMOVING指出，微型電動二輪車以免駕照、免電池月租、車身輕巧且容易保養等特性，近年來成為民眾「汰油轉電」的首選車種，2022年11月30日新法上路，電動自行車更名為微型電動二輪車，正式領牌納管，為鼓勵車主合法上路，公路總局集結全台監理站及各家合法車廠共同推動，提供更便利的領牌服務。eMOVING不僅是首家通過新型式合格品牌的車廠，並同步取得交通部授權的合格證書，可針對新出廠微型電動二輪車進行實車查核審查資格。

此外，中華eMOVING率先與全台監理站合作，不定期於各地eMOVING專賣店實施一站式服務，讓新規上路前已購入的車主可以就近完成保養維修、保險、掛牌等需求。

中華eMOVING指出，品牌成立至今已12年，針對消費者不同騎乘需求推出包括充電、電池交換等不同能源補充方式的電動載具，並以汽車製造的技術與規格打造旗下兩款優質的微型電動二輪車Shine、Bobe。

其中Shine有優雅的外型，僅40公斤的車重，輕盈身段在擁擠車陣中也能輕巧移動；除了可以透過車輛直接充電，車廂內的鋰電池亦可帶回家中充電，5.3公斤的羽量級可攜式電池輕鬆抽取充電不費力。復古經典造型的Bobe，有多元的置物空間與掛勾，歐規35瓦的高亮度頭燈與彩色液晶儀錶板，讓空間運用更加豐富。兩款車是外出買菜代步或短距移動最佳夥伴，Shine、Bobe建議售價分別為42,980元與39,980元，售價皆含電池與充電器等配備，即日起至1月31日前購車，可享6,000元超值優惠，包含3,000元購車金、12期零利率（價值約2,000元）及3年強制險（價值1,358元），不到4萬元就可以把新車騎回家。