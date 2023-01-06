新北市政府展開永和都市計畫細部計畫通盤檢討案，畫定頂溪站周邊範圍為策略性更新地區，並修訂市場用地土管規定，回歸多目標使用可蓋住宅，並調高建蔽率，並放寬獎投及容移規定，希望增加改建誘因及降低整合難度，盼助區內的美麗華戲院、福和戲院都更改建，改善周邊生活環境。

永和區是新北市最早期都市發展地區，建物屋齡老舊亟待更新重建，不過永和地區當初市場用地被規定無法蓋住宅，導致原美麗華戲院、福和戲院現況環境荒廢老舊，卻因地主整合不易，改建困難。

城鄉局長黃國峰表示，本次通盤檢討著手修訂市場用地土管規定，畫定頂溪站周邊範圍為策略性更新地區，一般都更地區容積獎勵最高50％，策略更新地區可再提高，另外同意門檻也降到50％即可啟動都更程序。

黃國峰也說，永和部分市場用地如原美麗華戲院、福和戲院，經過本次通盤檢討，回歸多目標使用辦法規定，並調高建蔽率，亦透過放寬獎投及容移相關規定，以增加改建誘因及降低整合難度。

審議科長許仁誠表示，市場建蔽率增加到70％，建築會朝扁平發展，符合市場業者喜歡低樓層的態樣。

黃國峰也說，另考量頂溪捷運站西側現況地狹人稠，巷道彎曲狹小、寬度不一且不連續，基於都市發展及防災必要，並配合都更三箭政策，劃定策略性更新地區並訂定更新計畫，未來除由政府機關主導實施外，民間實施者亦可依法提出申請，期改善居住及整體環境品質。

黃國峰指出，以往都更以民辦為主軸，市政府扮演更新審議督導的守門員角色，鑑於民辦都更效能有限，為此市府擔任最前鋒帶頭積極辦理公辦都更案，依循大陳地區更新單元2成功經驗，與實施者共同合作推動其他單元都更案。