國旅要價不斐，一名男網友分享，想趁著過年連假去高雄玩幾天，打開訂房網站卻差點被房價給嚇死，某間飯店的四人房，2晚就要價39萬5887元，讓原PO的三觀都要被震碎了，也引起網友討論，不少人看呆直呼，過年在國內旅遊就是等著被宰。

一名男網友昨在Dcard上發文分享，農曆春節假期很長，他想說趁著休假去高雄玩，到訂房網站搜索有沒有四人房的住宿地點，結果卻跳出一間豪華四人房，驚人的房價震碎他的三觀，讓他一度以為自己選到了總統套房。

過年期間，高雄某間飯店2晚房價要39.5萬，讓網友看傻。（圖／翻攝自Dcard）

從原PO分享的截圖畫面中可見，高雄某間飯店四人房的房價，2個晚上就要價39萬5887元，超誇張的價格引起網友討論，「這就是為什麼大家都要出國玩，台灣的飯店真的太貴了」、「過年在國內旅遊就是等著被宰啊，連民宿都三倍賣」、「符合市場需求喊成這樣我覺得合理，日本來回機票也比之前貴1萬，不想當盤子就別消費」。

另有內行網友則說，過年飯店的房價的確會比較貴，但不至於這麼誇張，通常會出現這樣的狀況，其實就只是因為飯店已經沒有房間，但又希望還是能被旅客搜索到，因此就放了一個誰都不可能下單訂購的價格。「因為沒房間了但網站又想把該飯店掛在上面讓你能搜尋到」、「通常是房間滿了或者正在後台改東西」。