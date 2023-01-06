高雄杉林區今日下午驚傳大型獒犬攻擊人事件，一名郵差騎車在清水路公明巷一帶送信件時，行經當地一處飼養3隻大型獒犬住戶旁，其中一隻獒犬突然衝出，對其一陣狂咬，導致郵差左手臂遭嚴重咬傷大量出血，其手腳均有明顯咬痕，民眾見狀，立刻報警並將其送往旗山醫院治療，所幸並無生命危險。

據了解，該名飼主一共飼養了3隻獒犬，平時將牠們關在柵欄內，未料今日郵差經過時，其中一隻獒犬衝出來並撲了上去，目前警方已聯絡飼主前往派出所釐清案發經過。

高雄郵差送信慘遭「大型獒犬」攻擊，四肢被咬傷大噴血。(葉庭欣/翻攝)
高雄郵差送信慘遭「大型獒犬」攻擊，四肢被咬傷大噴血。(葉庭欣/翻攝)
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