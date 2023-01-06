鼓山分局內惟派出所巡佐劉玉清、警員薛漢程、王晨羽於4日18時至20時執行查緝毒品勤務，行經同盟三路時，發現一名男子神似已遭通緝之毒品人口張男，看見警察神色慌張躲避警方，警方隨即將其攔停並查驗身分，果然是於111年12月27日遭高雄地檢所發布之毒品危害防制條例通緝犯張男(79年次)，張男自知法網難逃，主動交付身上所攜帶之安非他命1包(含袋毛重0.27公克)。全案經警詢製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例及毒品通緝犯移送高雄地檢署偵辦。

張男被警方攔查神色緊張，知道內惟所已認出其通緝身分，全身顫抖不止，劉巡佐發現後便向他稱：「有就自己拿出來」，張男立即從自己所戴的安全帽夾層內拿出安非他命1包主動交付警方，並在上警車前表示要電話聯繫叫媽媽來，沒想到張男在電話裡不止跟母親告知遭逮捕之情事，也跟母親表示：「我要進去了啦（台語）」「你要拿錢過來給我啦，不然我要怎麼辦」「你要趕快過來看我」，重複提醒母親要記得拿錢給他，媽寶行徑令人無語。

媽寶毒蟲遭逮重複喊「記得拿錢給我」 ，警見了也無奈搖頭。(葉庭欣翻攝)

鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，毒品犯罪向來為引發各類重大犯罪源頭，對於社會、家庭傷害甚鉅，並破壞民眾安居樂業的居住環境，民眾社區居家環境若有受到毒品危害，皆可私下向警方檢舉，警方除了將立即查緝掃蕩外，更會向上發展溯源刨根毒品上游，以徹底根絕毒品危害、淨化治安。