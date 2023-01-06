智能嬰兒車亮相。

嬰兒車也有自動駕駛！來自加拿大的新創公司Gluxkind在今年的美國消費性電子展CES上公開旗下智能嬰兒車產品，就像特斯拉的自動駕駛系統一樣，該嬰兒車也裝有攝影機與感測器能監控周邊環境並做出判斷，當小孩不在嬰兒車內時才能啟用自動駕駛功能，產品宗旨是增加育兒的方便性，而非代替父母照顧小孩。

CNN報導，該智能嬰兒車有幫助上坡的電機系統，也有下坡時的煞車輔助系統，同時搭配感測裝置對環境做出判斷，進而實現自動駕駛，若孩子在車內，遇到上坡或較難行走的道路，系統也可以幫助大人省力。

Gluxkind也公開使用案例的影片，例如當孩子不願待在車內，需要大人抱時，嬰兒車可以自行隨著道路向前移動，又或著下坡時，不願搭車的孩子，需要大人抱著避免危險，此時嬰兒車可以藉由煞車系統緩慢自行下滑，大人不需遷就嬰兒車的動向，可以專心照顧小孩。

智能嬰兒車要價3300美元（約新台幣10萬）在CES大會上獲得創新科技獎，預計今年4月開始交貨，而Gluxkind聯合創辦人Anne Hunger表示，「我們為了這項產品付出許多努力，期待能將它交到更多客戶手中。」