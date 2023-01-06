朝天宮董事長蔡咏鍀代表致贈一個缽給副總統賴清德（中），象徵人民衣食財富飽足。（周麗蘭攝）★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

賴清德今天下午2點多到場祈福，立委劉建國、縣議員蔡孟真、蔡永富等人陪同。（周麗蘭攝）★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

北港朝天宮去年12月25日起舉辦第三屆「悲心廣行水陸普度大齋勝會」，今（6日）法會圓滿，副總統賴清德出席祈福。他表示，這場疫情衝擊很大，有賴政府拿出政策、科學的方式和民間的力量一起努力，他祈求疫情早日退散，人民平平安安、健健康康，正常過日子。

北港朝天宮在北港溪高灘地停車場舉辦水陸普度大齋勝會」，邀請全台宮廟的神尊參與，共同祈求全球疫情消除，世界祥和永無戰爭，平安喜樂。

賴清德今天下午2點多到場祈福，立委劉建國、縣議員蔡孟真、蔡永富陪同，朝天宮董事長蔡咏鍀

代表致贈一個缽給賴清德，象徵人民衣食財富飽足。

賴清德致詞表示，他祈求疫情早日退散，人民平平安安健健康康正常過日子，這個法會的用意是期許大家用慈悲的心一起做善事，這場疫情衝擊很大，有賴政府拿出政策、科學的方式，和民間的力量一起解決，特別是護理人員站在第一線勇敢救人。

賴清德說，疫情發生3年，「悲心廣行水陸普度大齋勝會」也第3年舉辦，他也是第3次參加，疫情衝擊的很多「艱苦人」的生活，朝天宮有錢出錢有力出力，代替媽祖婆照顧眾生，他代表蔡總統致謝。

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