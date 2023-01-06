警方破獲桃園明仁會，查扣大批明仁會字樣的贓證物。（林郁平攝）

竹聯幫仁堂明仁會近年因涉嫌多起重大刑案，成為警方重點掃黑頭號對象，刑事局偵四大隊日前發現桃園市各區發生多起街頭暴力事件，都與桃園明仁會有關，遂與桃園市、台北市警察局等單位組成專案小組，動員上百名警力進行清剿。

警方調查，去年10月桃園明仁會會長、綽號「小宋」的32歲洪姓男子，在八德區餐廳內與客人起口角，竟揪眾鬥毆，毆打被害人、毀損餐廳桌椅，甚於被害人就醫時，率眾前往醫院欲圍堵被害人，所幸當時警方即時到場避免衝突擴大。

另桃園明仁會成員因與被害人在網路上起口角互嗆，涉嫌揪眾持棍棒、石塊於深夜砸毀被害人於建設公司的工地，並潑漆、砸毀沿路車輛。

專案小組報請桃園地檢署檢察官陳玟君指揮偵辦，鎖定以洪嫌等20人，上月底動員150名警力，分持搜索票、拘票，將洪嫌等20人拘提到案，同時攻破桃園明仁會的藏毒據點、詐欺機房。

警方起獲洪嫌代表「明仁會」字樣匾額1幅，於各搜索點查扣印有「桃園仁」、「仁者無敵」字樣服飾、K盤、打火機等象徵幫派組織的證物，並查扣藏放在據點內的毒咖啡包原料甲基甲基卡希酮1020公克、毒咖啡包、K他命等毒品，另在八德區一處透天機房內，發現桃園明仁會正籌組詐騙機房，現場查扣現金181萬元、各式名錶、筆記型電腦、點鈔機、公司大小章等贓證物。一舉瓦解桃園明仁會從事毒品、詐欺等多角化產業，全案詢後將20人依組織、毒品、妨害秩序、妨害自由、毀損等罪嫌移送法辦。

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