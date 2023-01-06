新北市環保局4日接獲陳情，於林口頂福山區遭非法棄置大量廢泡綿、電線及木板等廢棄物，經環境稽查重案組偕同林口分局花一天一夜過濾數百台車輛，憑廢棄物中找到的點平安燈個資、監視器影像，突破犯嫌心房，揪出非法棄置的劉姓嫌犯，與非法委託清除裝潢廢棄物的台北士林某飯店業者。全案將依違反廢棄物清理法送新北地檢偵辦，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

環保局憑廢棄物中找到的點平安燈個資循線破案。（新北市環保局提供）

環保局表示，重案組接獲民眾陳情即驅車前往稽查，於廢棄物中發現了民眾點平安燈的資料，但未有其他更直接的證據，避免打草驚蛇，隨即會同林口分局成立專案小組繼續追查。

因棄置地點位於隱蔽的林口頂福山區，沿路監視器少，偵辦難度高，警環人員費時一天一夜調閱路口監視器，過濾數百台車輛後，才掌握可疑涉案車輛，並經林口分局分析車輛路徑，追溯發現，該車於1月3日曾至台北市士林區某飯店載運裝潢廢棄物到林口頂福山區棄置。

警環透過雙北環保聯合查緝平台，會同台北市環保局至該飯店聯合稽查，飯店業者一開始極力否認有委託不法車輛清除廢棄物，但經出示監視器畫面，顯示業者還協助搬運泡綿、床墊等物品，也拿出點平安燈的資料證據，業者才說是他朋友點的平安燈，也承認委託劉嫌非法清運裝潢廢棄物，並表示會配合清除廢棄物。目前廢棄物已完成清除。

劉嫌雖對廢棄物清除過程及費用等細節刻意避重就輕，但其清除廢棄物且非法棄置棄置的事實相當明確，故將依法由警方製作筆錄函請地檢署偵辦。