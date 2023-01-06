科法斯元月發表「亞太總體經濟報告」指出，大陸重新開放是經濟前景的一大亮點，但經濟成長仍有三風險，分別是高通膨、高利率和金融環境收緊等。

科法斯亞太區經濟學家歐韋良（Bernard AW）認為，儘管大陸重新開放政策有助於提振亞洲經濟活動，科法斯仍將2022年亞洲新興經濟體的GDP增長率預測下調至3.5％以及將2023年的預測下調至 4.1％，主要原因是2022年11月的潛在價格壓力（例如核心通膨率）依然巨大。

歐韋良說，因企業會將擔提高的成本轉嫁給客戶，而最近幾周，全球大宗商品價格（包括煤炭價格）有所回升，表明通膨率延續至2023年，在現今慘澹經濟環境以及利率上升的基礎上，將繼續壓低企業的利潤空間。

歐韋良進一步表示，大陸重新開放的前景在日益嚴峻的經濟環境下是一大亮點，但全球金融環境依然緊張，政策利率上調的步伐已經放緩。以美國聯準會為例，在連續4次升息75個基點後，聯準會在去年12月將升息幅度改為50個基點。預期各國央行為降低通膨率，利率在一段時間內可能仍將保持在高位，導致金融環境依然緊張。高利率和高通膨將挫傷消費者和企業的信心，公共財政壓力則可能抑制政府支出。使得2022年的經濟阻力預計將持續到2023年。