展望2023新的一年，據人力銀行調查結果顯示，迎接2023年第一季景氣，企業樂觀度明顯下滑，僅有48.2%的企業在第一季有加薪計畫，比例創下7年來新低點。薪水漲幅跟不上通膨速度，該如何突破重圍為自己創造高收入？

想要工作付出與收入成正比，業務工作是項好選擇，除了底薪外還有業績獎金，努力能夠反映在業績收穫上。眾多業務工作中，永慶房屋有獨有的「幸福成家基金」制度，打破傳統「年資職級越高、獎金越高」的模式，不限年資只要業績達標即可獲得，「幸福成家基金」制度不只額外幫經紀人加薪，更是加速圓成家夢的重要關鍵。

永慶房屋貼心銷售女王鄭心茹 百萬幸福成家基金入袋！

從事過美容工作、百貨銷售的鄭心茹，為了一圓在台北買房的夢想，轉職永慶房屋挑戰房仲經紀人工作，從2020年轉職到永慶後，靠著高效的執行力與貼心的客製化服務，鄭心茹隔年即獲得50萬幸福成家基金，並創下業績破千的紀錄，2022年更進步，已累積了60萬幸福成家基金，入行短短不到三年的時間，已累積超過一百萬的幸福成家基金！

心茹分享，在永慶做業務一點也不難，前提是你願意付出努力，除了底薪與業績獎金外，還有額外的「幸福成家基金」可以爭取，只要業績達到目標即可獲得，將獎金作為買房的頭期款，在替客戶圓滿成家的同時，也為了自己的夢想而努力奮鬥，30歲之前想買房子，真的不是件難事，前提是選對工作。

永慶房屋千萬經紀人何立誠 連續4年獲得「幸福成家基金」

「轉職到永慶後，循序漸進的努力，我成功買下一間房子！」何立誠在學期間就鎖定業務性質工作，喜歡拚名次、拚獎金的工作模式，挑戰總價最高的房地產，在師徒制與團隊合作的助攻下，初入永慶房屋就交出亮眼的成績單，不僅第三年就達到千萬業績，更連續四年都拿下幸福成家基金，成功在30歲以前買下第一間房子。

千萬經紀人何立誠連續4年獲得幸福成家基金，更在30歲前晉升有殼一族。(圖/永慶房屋提供)

目前已晉升到業務協理的何立誠分享，唯有選對平台，遵循公司「先誠實再成交」的服務，就能獲得客戶信賴，不斷累積人脈與經驗，讓自己從房仲素人變成達人，房地產交易金額高，經紀人必須以換位思考的方式站在消費者角度想，提供誠實、透明資訊，才能將服務的細節做到好，加上永慶提倡團隊合作的工作模式，有學長姐帶新人一起完成目標，助新人快速進步，少走冤枉路。

永慶房屋人資部協理塗振宏說明，永慶房屋重視員工的幸福感，規劃完整的薪獎福利制度，保障新人前9個月每月5萬收入，幫助社會新鮮人及跨領域的轉職者在永慶穩健發展，讓員工能夠心無旁騖地投入工作和學習，無經濟負擔的後顧之憂，全心投入爭取自己的高薪未來。其中，「幸福成家基金」正是努力付出的豐厚果實，歡迎有意投入房地產業的人一起加入永慶的行列。