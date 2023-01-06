房屋買賣乃人生大事，做任何決定都應該要審慎三思，吸收完整房市資訊後，再做出最後決定，切勿便宜行事、或是輕信一家之言，以免造成無法挽回的損失。永慶房屋王璿禎經紀人曾經服務過的一名客戶打算賣房時，正是靠著多方資訊、索取各家房仲業者的房市資料，才發現黑心房仲的坑騙手法，否則就要損失將近700萬元的房價了。

永慶誠實提供完整行情 助屋主充分掌握房市動態

去年年中，永慶房屋王璿禎經紀人在門店服務時，發現一位民眾在店外閱讀永慶房屋的「真房價保證」宣傳海報，於是主動前去詢問民眾的需求，也向民眾分享最近的房市動態。此時，這名客戶向王璿禎表示自己有一間在內湖的房子打算出售，因此想了解市場行情。

王璿禎經紀人向屋主索取房屋資訊後，向屋主說明，周遭相似大樓的成交行情大約在83-93萬元之間，王璿禎也主動提供「誠實房價報告書」給客戶，內有詳細實價登錄資訊，供屋主參考。客戶臨走前，王璿禎也提醒屋主，要小心黑心房仲用片面的實價登錄資訊把房屋價值估低，更提供相關案例給屋主了解。

其他房仲業者估低700萬元房價 還要求當下簽委託！

幾天過後，王璿禎經紀人就接到屋主的來電，希望她能夠協助售屋。憑藉著永慶房屋的團隊聯賣制度，幾個月後該房就以每坪90萬的價格，以將近3500萬元的總價成功售出。順利成交後屋主非常開心，此時屋主也向王璿禎透漏，在找上永慶房屋之前，自己也有找其他房仲業者估價。當時其他的房仲業者向屋主表示，該房屋的行情大概只有2700萬元，但是該名房仲自誇有能力為屋主賣到2800萬元！還說是非常棒的價格！原來都是賤價！

屋主繼續表示，這名房仲業者還要他在估價的當下就簽訂專任委託，委託書中的資料甚至都填好了，只差屋主簽名，不給他任何思考的空間。屋主深感不安，遂以身體疲憊打發該名房仲。隔天打算多詢問幾家房仲業者協助估價，才輾轉來到永慶房屋門店，結識王璿禎經紀人；也從永慶房屋取得的資料中，了解黑心房仲的坑騙手法。「幸好永慶房屋提供最完整的房市資訊，讓我知道自己房屋的價值，不然我差點就損失將近700萬元了！」

只要用這招 黑心房仲手法無所遁形

永慶房屋王璿禎經紀人表示，房市交易雖然已日趨透明，但是市場上仍不乏有黑心的房仲業者，透過竄改、隱匿成交行情資訊，使屋主誤信不合理的低價，再聯手投機客購入進行低買高賣，造成屋主的巨大損失。

不過王璿禎也提供破解黑心房仲手法最簡單的一招：消費者只要在售屋前諮詢多家房仲業者，請他們提供完整的實價登錄資訊。接著再比對各家房仲業者提供的資訊，就可以大略了解房仲是否誠實告知區域行情。最後再選擇誠實的房仲業者為自己服務，就能大幅減少被坑騙的風險。

永慶房屋為保障消費者權益，除了提供完整透明的「誠實房價報告書」之外，更在2021年推出業界唯一的「真房價保證」，宣示不炒房、不與投機客配合，如有違反相關規定，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費。迄今仍是業界唯一提供類似保證的房仲品牌。王璿禎表示，永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的精神，以具體行動保障每一位消費者的權益。