中國國家主席習近平6日上午在人民大會堂與來華進行國事訪問的土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫舉行會談。兩國元首宣布，將中土關係提升為全面戰略夥伴關係。習近平呼籲，雙方要優先擴大能源合作。天然氣合作是中土關係基石，擴大天然氣合作符合中土雙方戰略和長遠利益。

會談後，兩國元首簽署並發表《中華人民共和國和土庫曼聯合聲明》，共同見證簽署「一帶一路」、綠色發展、數位經濟、衛生、文化、體育、新聞媒體、天然氣等領域合作檔。

根據大陸外交部網站，習近平指出，今天是中土建交紀念日，我們全面謀畫中土關係下一步發展，共同宣布將兩國關係提升為全面戰略夥伴，意義重大。中方願與土方一道，持續深化中土全方位合作，推動構建中土命運共同體，使兩國關係在更高水準上向前發展。

習近平強調，中土構建命運共同體是在彼此尊重、坦誠互信、互利共贏的基礎上，更好地深化互利合作、照顧彼此關切、鞏固世代友好。雙方要在彼此核心利益問題上相互支持，尊重各自走符合本國國情的發展道路。兩國要加快發展戰略對接，充分發揮中土合作委員會等機制作用，不斷拓展合作的廣度和深度，用實實在在的合作成果為兩國關係提供支撐。

習近平表明，面對國際和地區新形勢新挑戰，雙方應該深化執法安全、生物安全合作，共同打擊「三股勢力」，築牢維護兩國發展的安全屏障。雙方要加強各領域各層級交流，開展人文合作，深化人民感情，築牢兩國關係持續健康發展的民意和社會基礎。

習近平強調，雙方要優先擴大能源合作。天然氣合作是中土關係基石，擴大天然氣合作符合中土雙方戰略和長遠利益。雙方要加快實施重大項目合作，同時全面挖掘綠色能源、天然氣利用、技術裝備等領域合作潛力，打造全產業鏈合作。雙方要穩步推進經貿合作，落實好《中土政府關於擴大經濟關係的合作規劃》，探討擴大兩國經貿合作的新途徑、新辦法。中方支援更多有實力的中資企業赴土投資興業。要加快促進互聯互通，提升兩國人員往來便利化水準。

習近平稱，新冠疫情暴發以來，中土積極開展疫苗合作，充分體現同舟共濟、共克時艱的合作理念。雙方要繼續加強醫療衛生合作以及傳統醫學領域的交流互鑒，加快在土庫曼設立傳統醫學中心。持續密切人文交流，加快推進互設文化中心工作，早日建成魯班工坊。要擴大新聞、媒體等領域合作，辦好2023-2024年中土互辦文化年活動，支持擴大兩國地方合作。

習近平強調，「中國＋中亞五國」合作機制是中國與中亞國家開展合作的新機制，公開透明、互利共贏、平等互惠、務實管用。中方願與土方加強溝通協作，辦好首屆「中國＋中亞五國」峰會。中土都主張維護和平、促進發展，是推動全球治理改革的同路人。中方支援土方同上海合作組織開展建設性合作，願同土方一道，踐行真正的多邊主義，共同推動構建人類命運共同體。

別爾德穆哈梅多夫表示，很高興在土中建交31周年這一具有歷史意義的日子對中國進行首次國事訪問。土方高度評價兩國關係發展成就，對兩國高水準互信和合作成果深感自豪，願意與中方加強互訪交往，學習借鑒中國成功發展經驗，全方位深化兩國互利合作，實現共同發展。土方堅定支持中國維護國家主權和領土完整，堅決反對任何企圖分裂中國的行徑。

別爾德穆哈梅多夫稱，土方願積極推進「復興絲綢之路」戰略與「一帶一路」倡議對接，進一步擴大兩國經貿合作，加強天然氣等能源合作，推進跨境鐵路等互聯互通建設，更好造福兩國人民。土方也期待同中方進一步密切文化、教育等人文交流和醫療衛生等領域合作。土方願與中方一道，將雙邊關係提升為全面戰略夥伴，並共同推動構建土中命運共同體，給兩國人民帶來更多福祉。

土方堅信，中國未來一定會取得更大成就，為維護世界和平穩定與繁榮作出更大貢獻。土方同中方在很多國際地區問題上擁有相同或相似觀點，願同中方加大相互支持，更加密切協作。土方高度評價並完全支持「中國＋中亞五國」合作機制，願積極支持中方成功舉辦「中國＋中亞五國」峰會，共同維護地區安全和發展。