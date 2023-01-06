前駐美大使沈呂巡今天病逝，前總統馬英九下午透過新聞稿肯定，沈任駐美代表時，對鞏固台美關係貢獻良多，是中華民國極為優秀的外交官；任駐歐盟代表時，積極爭取歐盟申根免簽證，是最後成功免簽的一大功臣，對國家的貢獻卓著。
馬辦表示，馬英九與沈呂巡長達數十年同窗情誼，對沈的離世，非常不捨與哀慟，馬也已向家屬表達最深的慰問，也請家屬節哀，保重身體
馬辦表示，2016年馬英九任總統時，曾頒發「二等景星勳章」以表彰沈呂巡長期為守護國家主權與尊嚴的努力。
前駐美大使沈呂巡今天病逝，前總統馬英九下午透過新聞稿肯定，沈任駐美代表時，對鞏固台美關係貢獻良多，是中華民國極為優秀的外交官；任駐歐盟代表時，積極爭取歐盟申根免簽證，是最後成功免簽的一大功臣，對國家的貢獻卓著。
馬辦表示，馬英九與沈呂巡長達數十年同窗情誼，對沈的離世，非常不捨與哀慟，馬也已向家屬表達最深的慰問，也請家屬節哀，保重身體
馬辦表示，2016年馬英九任總統時，曾頒發「二等景星勳章」以表彰沈呂巡長期為守護國家主權與尊嚴的努力。
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