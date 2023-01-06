聯發科(2454)於本屆CES(消費性電子大展)上首次展示其完整Wi-Fi 7全球生態系統，以迎接下一代無線終端設備的規模量產。聯發科Wi-Fi 7包括家用閘道器、Mesh路由器、智慧電視、串流媒體設備、智慧手機、平板電腦、筆記型電腦等，這些終端產品將展示聯發科在Wi-Fi 7技術上持續投資的成果。

Wi-Fi 7標準性能強大，支援320MHz頻寬和4096-QAM訊號調變技術，大幅提升使用者體驗。得益於單晶片多重連結模式(Multi-Link Operation，MLO)，Wi-Fi 7能夠聚合多個通道，緩解網路擁塞環境下的鏈路中斷問題，以提供更高速、穩定、可靠的連網體驗。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，去年聯發科率先展示了全球最新的Wi-Fi 7技術，今年更宣布聯發科在構建更完整的產品生態系統上所取得的巨大進展，現場展示的眾多無縫連網終端設備，其中不乏CES 2023創新獎得獎作品Filogic 880旗艦晶片所驅動的設備，也印證了聯發科技Filogic系列平台提供出色無線連網體驗的頂尖實力。

聯發科的Wi-Fi 7無線連網解決方案採用6奈米製程，與其他解決方案相比，功耗減少50%，MLO切換延遲也大幅降低，成果勝出同業100倍以上。4T5R多天線技術和五頻組網讓聯發科技Wi-Fi 7無線連網解決方案的訊號涵蓋範圍更廣、容量更大，可支援更多裝置連網。

聯發科在CES 2023上展示的多款終端設備均採用了最新的Filogic系列無線連網平台Filogic 880，其是結合Wi-Fi 7無線路由器(無線AP與先進網路處理器的完整平台)，為電信商、零售商和商用市場提供業界先進的路由器和閘道器解決方案；Filogic 380則透過Wi-Fi 7技術協助廣泛的無線終端裝置，例如智慧型手機、平板、筆記型電腦、智慧電視和串流媒體設備等眾多終端。