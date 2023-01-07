德國知名汽車廠商BMW發表了一款可以改變車身顏色的原型車，並展示在擋風玻璃內側投射駕駛資訊等數位化功能。

這款名為i Vision Dee的原型車，昨天在美國拉斯維加斯舉行的「消費電子展」（Consumer Electronics Show）亮相，好萊塢電影「魔鬼終結者」（Terminator）影星、前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）也出席活動。

去年的消費電子展，BMW也推出一款可以改變顏色的汽車，但那款車只能從白色變黑色，或變成介於兩者之間的灰色。

但這次展出的新車，車身可以變化成如彩虹般的七彩顏色或各式單一顏色，還能顯示出條紋狀或方格狀。

目前BMW的i Vision Dee只是概念車，但應該會形塑出BMW未來車款的設計趨勢。

例如從2025年起，包括車速、方向燈等駕駛資訊投射到擋風玻璃上，預料會成為選配功能。

BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）指出，他們的想法是要用軟體創造出「終極夥伴」，提供客製化的駕駛體驗。這款原型車名字裡的Dee，即是數位化情感體驗（digital emotional experience）的首字母組合詞。

阿諾史瓦辛格開玩笑說，一輛原型車卻具備所有的新科技。

他表示：「我有點擔心，因為在我拍的大部分電影中，機器都是敵人，但現在他們是盟友了。」（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1120106