美式賣場好市多（Costco）是許多人購物的必去的地點之一。今（6）日有會員透露，曾下架2年的好市多熟食區商品「麻花吉拿」強勢回歸，價格雖調漲10元，但仍維持銅板價，貼文曝光，讓許多會員為之心動，直說：「感動啊！準備衝一波」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文直說：「找亮點，現在是1月6日早上9:00」，並曬出一張熟食區看板的照片，原來是停2年的「麻花吉拿」終於回歸，不過和過去相比價格調漲10元，一支要價49元。

貼文一出，引來不少網友拍手叫好，紛紛留言，「太好了！目前吃過CP值最高的吉拿棒」、「一定要趁熱吃！我都是買完一上車趕緊吃」、「之前才39而已，我好愛那個肉桂香」、「天啊！我要去買」、「感動啊！準備帶小孩衝一波」、「真的假的，吉拿棒出現了啦」。

臉書粉專《吃貨無限公司》稍早也發文表示，麻花吉拿經典肉桂糖粉口味過去只要39元，「這趁熱吃還行！吃粗飽的」，並分享現場實際拍攝的照片，讓人看了食指大動。

2年前吉拿棒停售時，好市多客服解釋，熟食區的產品每隔一段時間就會更替，主要是想給會員不同的消費體驗，只要有消費者持續和公司反應，下架的產品勢必有重新上架的的可能。