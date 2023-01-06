美國先前以威脅國家安全為由將中國電信設備廠華為列入黑名單，華為受制裁影響，無法委託台積電、三星製造晶片，不過知名科技博客日前爆料，直指華為將在今年內量產12及14奈米製程晶片，引發外界高度關注。前華為高級技術人員則認為，製造14 奈米晶片的傳言是可信的。

科技博客@廠長是關同學先前在微博爆料，華為12奈米、14奈米晶片有望初步量產，他透露某平台已經開始使用華為的晶片，雖然無法應用於手機和平板等裝置，但可在穿戴裝置和物聯網上使用。

根據《南華早報》報導，前華為高級技術人員認為，華為經過3年的努力，製造14奈米晶片的傳言是可信的；另一位匿名的華為工程師則表達質疑，他懷疑公司能否管理中國本地晶片製造供應鏈，因為一條晶片生產線通常涉及300多家獨立供應商。

報導提到，雖然華為旗下IC設計公司海思半導體有能力設計先進晶片，但大規模製造晶片又是另一回事。全球科技產業研調機構Omdia 負責電信行業的首席分析師Yang Guang則說，雖然華為在晶片製造方面取得進展，但外界始終猜測能否達到14奈米，他認為突破28奈米比較有可能。