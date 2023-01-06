嘉義民間團體捐贈年菜1套共4道佳餚。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

農曆春節近，嘉義民間社福團體及寺廟6日共同捐贈年菜及紅包，送愛給嘉義縣弱勢家庭，由縣長翁章梁代表接受，共有1500組年菜、每戶紅包1400元，1月18日翁章梁縣長也將親自送暖到各受扶助家庭，讓大家過好年。

縣府表示，九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄鄉大士爺廟、阿里山茶葉生產合作社、福添福社會福利慈善事業基金會及嘉邑行善團共同捐贈年菜、紅包及相關活動經費，總計達375萬元。

1組年菜包括御品佛跳牆、富貴金絲圓蹄、雙蔘燉雞、干貝櫻花蝦米糕等4道年節佳餚，而嘉邑行善團每戶紅包加碼600元，使得每戶800元紅包增加至1400元。

翁章梁表示，團圓過好年是台灣人共同回憶，但有很多家庭因經濟條件無法過好年，好在有許多慈善團體願意將資源幫助生活艱苦的人，讓素未謀面的人也能分享到節慶的溫馨，這是台灣社會最寶貴的人情味。

翁章梁說，年菜及紅包都會由縣府公務人員親自送到各戶家庭，紅包祝賀大家新年好，年菜讓弱弱家庭也能好好圍爐，未來將會持續在年前送暖，實現社會正面發展的價值，更要感謝長期支持參與的團體。

縣府社會局表示，年菜將由縣府同仁擔任志工發送，因應疫情今年也用得來速領取方式，將善心快速送至嘉縣各個角落，1月18日當天將由翁縣長親自率同仁送愛，過程中若發現有需進一步關懷的個案，也將協助轉介。