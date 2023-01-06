現場還有桶裝瓦斯、鍋盆等生活用品。（呂健豪攝）

新北竟出現「穴居族」！民眾黨基隆黨部副主任林毓峯日前接獲民眾陳情，表示新北市三重一處高架橋下與提防的夾縫當中，竟然有人居住，而且人數還多達5人；新北市社會局指出，接獲通報後，已派員前往訪視，其中1人目前已經勸導安置，晚間也會繼續到場勸導並提供相關協助。

日前林毓峯接獲陳情後，親自前往現場了解，果然發現有衣物、日用品堆積在橋下空間，另外還有一條麻繩垂掛，而現場的高度目測有約3層樓高，表示出入要靠攀爬麻繩。

實際上去之後，發現橋下儘管環境髒亂不堪，但有桶裝瓦斯、水桶、鍋盆等生活日用品，初步了解之後，更發現該處不只1人居住，「穴居」在該處的人數多達5人，並且分成2戶，而且眾人在該處生活已經超過10年之久。

由於當地的生活條件極度惡劣，頭頂上的高架橋因為車流往來，每天生活在噪音當中，而且需靠麻繩進出也險象環生；新北社會局接獲通報後立即介入，目前已經派員前往訪視關懷，其中1人已經勸導至安置處所。

社會局強調，針對不同類型街友提供街友外展服務中心，關懷訪視街頭街友等照顧服務，並透過公共區域管理、通報查訪、社區關懷、安置輔導、醫療救護和就業自立等六項輔導策略，給予關懷訪視。

同時結合41家簽約養護機構，收容無生活自理能力的街友，設立低溫避寒機制，協助街頭街友避寒，對於任何一名街友都不放棄，只要街友有自立意願，新北市政府持續整合跨局處及公私部門服務資源，協助街友重返社會自立，持續落實新北街友關懷照顧輔導網。